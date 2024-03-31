Палата представителей США в апреле рассмотрит законопроект о помощи Киеву

Спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) намерен в апреле вынести на рассмотрение законопроект о выделении средств на дальнейшую американскую помощь Украине. Уверенность в этом выразил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер (республиканец от штата Огайо) в эфире телекомпании CBS.

"Спикер ясно дал понять, что поддерживает Украину, напрямую [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, в публичных заявлениях и генеральному секретарю НАТО [Йенсу Столтенбергу]. Спикер в полной мере и ясно заявил, что, когда мы вернемся [с каникул], это будет следующим ключевым пунктом повестки дня после того, как нами только что были приняты законопроекты о финансировании федерального правительства", - сказал Тернер, отвечая на вопрос, может ли в Палате представителей состояться голосование по выделению помощи Киеву после возвращения конгрессменов с каникул 9 апреля. "Я считаю, что это получит полную поддержку в Конгрессе и что мы передадим законопроект президенту [США Джо Байдену на подпись]", - добавил Тернер.

На вопрос о том, потребуется ли включить в законопроект положения об ужесточении контроля на границе США с Мексикой и выделении части помощи Киеву в виде кредитов, он ответил:

"Я думаю, что среди республиканцев уже очень мощная поддержка". "По мере продвижения этого пакетного законопроекта, уверен, будут определенные обсуждения как в Сенате, так и в Палате представителей, - добавил он. - Обсуждения относительно границы. Конечно, идут дискуссии и о том, как будет структурирована невоенная, гуманитарная помощь". "Но в целом, я думаю, мы увидим пакетный законопроект, относительно которого будут проведены переговоры с Сенатом и Белым домом. Чтобы у нас был законопроект, который сможет подписать президент", - полагает конгрессмен.

Он не исключил, что группа республиканцев может попытаться сместить Джонсона с поста спикера в случае вынесения на голосование законопроекта о помощи Киеву. Тернер выразил уверенность в том, что лидер демократического меньшинства в нижней палате Конгресса США Хаким Джеффрис (от штата Нью-Йорк) не поддержит такой шаг.

Говоря о влиянии приостановки оказания военной помощи Украине со стороны США, Тернер отметил:

"Мы, безусловно, видели нехватку боеприпасов. Мы видели экономию боеприпасов". "Конечно, это сказалось на их боевом потенциале", - добавил он, говоря о Вооруженных силах Украины. "Директор ЦРУ [Уильям Бернс], министр обороны [США Ллойд Остин] и все дали ясно понять, что мы находимся на важнейшем этапе с точки зрения обстановки на местах, при котором влияние оказывается не только на боевой дух украинцев, но и на их боевой потенциал", - подчеркнул законодатель.

Запрос и дебаты

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия КНР и РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Джонсон последовательно предупреждал о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке нескольких республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США.

27 февраля Джонсон заявил, что "Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты", касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Он пообещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер тогда назвал "основным приоритетом" южную границу США и обеспечение ее безопасности.