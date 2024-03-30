Владимир Зеленский раскритиковал власти США, как действующие, так и прошлые, за отсутствие необходимой поддержки. Об этом пишет The Washington Post.

Украинский лидер отметил, что задержка с поставками оружия в конце 2023 - начале 2024 года сильно ударила по Украине: ВСУ несут потери и вынуждены постепенно отступать.

Зеленский предупредил, что в случае, если оружие не поступит на фронт, Киев усилит свои контратаки на российские аэродромы, энергетические объекты и другие стратегические объекты.

По его мнению, 44-й президент США Барак Обама и власти Евросоюза проявили слабость в 2014 году. Они не желали эскалации конфликта, испытывали необходимость в торговле с Россией, поэтому не отреагировали надлежащим образом на вхождение Крыма в состав Российской Федерации.

Зеленский рассказал, когда ВСУ начнут новое наступление

Зеленский заметил, что если бы действующий президент США Джо Байден предложил отправить войска на Украину в 2022 году, то он согласился бы на этот шаг. По его мнению, демонстрация силы могла быть «единственным способом предотвратить этот ужасный конфликт».

Статья собрала свыше 1,2 тыс. комментариев. Подписчики издания призвали власти США возобновить поставки военной помощи Украине с тем, чтобы в дальнейшем не пришлось посылать солдат.

Вместе с тем, многие пользователи уточнили, что Зеленский постоянно требует оружие, оружие и еще раз оружие. Вместе с тем, в прошлом году у ВСУ были танки, БТР, ЗРК, наемники, но они никуда не пошли, «завоевали лишь несколько ничтожных деревень, которые теперь, вероятно, потеряют обратно».

По их мнению, поддержка Киева со стороны принесет только больше смертей, разрушений и потерь территорий. Зеленский является отличным мотиватором военных действий, но он не тот человек, который может привести к переговорам и миру, констатировали читатели.