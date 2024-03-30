Кличко одолжил брату более двух миллионов евро

Мэр Киева Виталий Кличко одолжил своему брату Владимиру €2,2 млн и $150 тыс. Эти данные значатся в декларации градоначальника о доходах за 2023 год, опубликованной на сайте

Национального агентства Украины по предотвращению коррупции.

За 2023 год весь доход Кличко составила его зарплата мэра - 1 003 636 гривен (около $25,5 тыс.). Также он указал в декларации 338,5 тыс. гривен ($8,6 тыс.), $35,8 тыс. и €3 на банковских счетах. И еще наличными 209,4 тыс. гривен ($5,3 тыс.), $52,2 тыс. и €68,3 тыс.

Согласно декларации, в собственности мэра находится квартира площадью 251,8 кв. м в Киеве, сам он зарегистрирован в квартире брата площадью 43,6 кв. м. Виталий Кличко владеет домом отдыха (785,5 кв. м) и пользуется земельным участком (2 500 кв. м) в селе Лютеж Киевской области.

Кличко в прошлом месяце заработал меньше своих заместителей

Мэр также владеет мотоциклом Fine Custom Puncher 2009 года выпуска, прицепом Ironhorse Widebody (2013) и автомобилем Land Rover Discovery (2013). Виталий Кличко задекларировал антикварные каминные часы второй половины XIX века Jacques Murray, семь наручных мужских часов (два IWC, три Frank Muller и два Mont Blanc) и рояль Yamaha.

Градоначальник владеет корпоративными правами двух благотворительных фондов.