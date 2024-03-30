Трое заложников в нидерландском Эде освобождены, но инцидент не исчерпан

Трое заложников, удерживаемых в кафе в нидерландском городе Эде, освобождены, однако инцидент всё ещё не исчерпан.

Об этом информирует полиция провинции Гелдерланд, заявление приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

«Только что были освобождены трое заложников. Ситуация ещё не исчерпана», — говорится в сообщении.

30 марта захват заложников произошёл в кафе в городе Эде, расположенном на востоке Нидерландов.

В полиции позже сообщили, что захват заложников пока не содержит каких-либо признаков террористического мотива.