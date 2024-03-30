США поддержали формирование нового кабмина Палестины

Формирование нового правительства в Палестине было встречено в Соединенных Штатах с энтузиазмом, рассказал глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Об этом пишут «Известия».

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Накануне СМИ сообщили, что президент Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас поручил формирование нового правительства премьер-министру Мухаммаду Мустафе. Он представил главе государства программу работы правительства и предлагаемый список кандидатов, которые могут в него войти.

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Чиновник отметил, что ведомство приветствует назначение нового состава администрации и с нетерпением ожидает начала совместной работы с ним.

«Палестинская автономия необходима для достижения стабильности как на Западном берегу реки Иордан, так и в секторе Газа», — подчеркнул Миллер.

Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке разгорелся 7 октября 2023 года. За шесть неполных месяцев стороны понесли значительные потери, погибли тысячи гражданских лиц. ООН настаивает на немедленном прекращении огня в секторе Газа.