Перуанские власти в субботу провели обыск в доме президента Дины Болуарте в рамках продолжающегося расследования дела о коррупции. Об этом сообщает AFP.

Согласно полицейскому документу, полученному AFP, в рейде участвовало около 40 силовиков. Они искали часы Rolex, которые Болуарте не задекларировала.

Рейд «проводился с целью обыска и выемки», заявили в полиции.

В марте в Перу началось расследование в отношении президента Болуарте. Поводом стали публикации в СМИ о том, что она носит роскошные часы, происхождение которых неизвестно. Часы не были заявлены в публичных декларациях главы государства.

Совместный субботний рейд полиции и прокуратуры транслировался по местному телеканалу «Латина».

Министр юстиции Эдуардо Арана попросил «не политизировать» данные события, поскольку Дина Болуарте обещала скоро отреагировать на предъявленные ей обвинения.

«Нельзя политизировать данный факт, президент сказала, что даст ответ Министерству юстиции, а затем гражданам», — заявил министр.

По его словам, у президента есть адвокат. Министерство юстиции указало, что необходимо уважать правосудие и надлежащую правовую процедуру.

Болуарте вступила в должность в конце 2022 года после того, как был отстранен от власти и арестован президент Педро Кастильо. Его обвиняли в коррупции, после чего он попытался распустить Конгресс и управлять страной посредством своих указов.