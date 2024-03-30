Зеленский рассказал, когда ВСУ начнут новое наступление

Киев готовится к новому контрнаступлению в 2024 году, рассказал Владимир Зеленский. Он отметил, что для этого потребуются поставки вооружений и военной техники от западных стран, пишет CNN.

Украинский лидер отметил, что если не предпринимать попыток наступления, российская армия продолжит идти вперед.

«Украина сможет вооружить и обучить свежие бригады в тылу, чтобы провести новое наступление в конце этого года», — пояснил Зеленский.

По его словам, ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре на территории России исключительно собственным оружием: произведенными при СССР ракетами и сделанными на украинских промышленных площадках беспилотниками.

СМИ: Украина поставляет на фронт больше поддельного оружия

Вместе с тем, заметил Зеленский, на фронте сохраняется сложная обстановка. Дефицит боеприпасов, добавил он, может привести к тому, что ВСУ придется сокращать линию фронта.