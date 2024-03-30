Зеленский рассказал, когда ВСУ начнут новое наступление
Киев готовится к новому контрнаступлению в 2024 году, рассказал Владимир Зеленский. Он отметил, что для этого потребуются поставки вооружений и военной техники от западных стран, пишет CNN.
Украинский лидер отметил, что если не предпринимать попыток наступления, российская армия продолжит идти вперед.
«Украина сможет вооружить и обучить свежие бригады в тылу, чтобы провести новое наступление в конце этого года», — пояснил Зеленский.
По его словам, ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре на территории России исключительно собственным оружием: произведенными при СССР ракетами и сделанными на украинских промышленных площадках беспилотниками.
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Вместе с тем, заметил Зеленский, на фронте сохраняется сложная обстановка. Дефицит боеприпасов, добавил он, может привести к тому, что ВСУ придется сокращать линию фронта.
«Если не будет поддержки США, это означает, что у нас не будет противовоздушной обороны, ракет для Patriot, средств радиоэлектронного подавления, артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Это значит, что мы будем отступать шаг за шагом, маленькими шагами», — признался украинский лидер.