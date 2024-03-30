Украинцам разрешили заключать брак по видеосвязи

Минцифры Украины сообщило в своем Telegram-канале, что правительство страны приняло постановление о регистрации браков онлайн.

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Для заключения брака жениху и невесте необходимо подать заявления через всеукраинский онлайн-сервис "Действие". Сотрудник ЗАГСа сможет провести церемонию бракосочетания по видеосвязи, после этого молодожены подпишут актовую запись о браке электронной подписью.

Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что процедура максимально безопасна и будет проходить несколько этапов верификации.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что украинские военные проигрывают огромные суммы в онлайн-казино и на ставках, лишая себя возможности приобрести недвижимость, инвестировать средства или просто сохранить деньги.

Президент Украины Владимир Зеленский в поручил профильным государственным органам провести анализ функционирования в стране онлайн-казино.