Экс-канцлера ФРГ Шредера хотят выгнать из партии за дружбу с Путиным

Глава минздрава Германии, член Социал—демократической партии ФРГ (СДПГ) Карл Лаутербах призвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера покинуть партию, поскольку он "дружит" с президентом России Владимиром Путиным. Свое мнение министр высказал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

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"Когда-то я высоко ценил Герда Шрёдера, у него была смелость взяться за реформы, даже если не все было правильно. К сожалению, сегодня вам должно быть стыдно за него. К СДПГ это больше не имеет никакого отношения. Как "друг" Путина, он должен просто уйти от нас", - написал министр.

До этого Шрёдер заявил, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может помочь разрешить конфликт на Украине.

По его словам, личные отношения бывают полезны в решении политических проблем. Он также посчитал неправильным забывать "все, что было позитивного между нами в политике в прошлом".