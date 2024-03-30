Зеленский уволил свое ближнее окружение

Владимир Зеленский уволил своего советника и бывшего партнера по «Кварталу 95» Сергея Шефира, пишет РБК со ссылкой на сайт украинского лидера.

Ранее были уволены замы главы ОП Андрея Ермака Андрей Смирнов и Алексей Днепров, а также секретарь СНБО Алексей Данилов. Первоначально говорилось о том, что Данилов будет направлен послом в Норвегию, затем СМИ сообщили о его отправке в дипмиссиию в Молдавии.

«Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины», — говорится в документе. Указ №207 датирован 30 марта 2024 года.

Глава государства также освободил от должностей трех своих внештатных советников — Олега Устенко, Михаила Радуцкого и Сергея Трофимова.

Зеленский уволил Данилова с поста секретаря Совета нацбезопасности Украины

Кроме того, свои должности утратили омбудсмен по волонтерской деятельности Наталья Пушкарева и омбудсмен по вопросам обеспечения прав военных Алена Вербицкая.

Журналисты отметили, что 59-летний Шефир был давним другом украинского лидера, его бизнес-партнером по «Кварталу 95». Также, как и Зеленский, он родился в Кривом Роге Днепропетровской области.