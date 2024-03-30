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В Турции восхитились политикой Путина

Президент РФ Владимир Путина своей политикой превратил Россию в один из наиболее эффективных центров силы для незападных стран. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

В Турции восхитились политикой Путина
© РИА Новости
"Российский лидер Владимир Путин, который стал мишенью Запада во время войны на Украине, нарушил правила глобального статус-кво, или порядка, основанного на нормах Атлантики, и превратил свою страну в один из наиболее эффективных альтернативных центров силы для незападных стран", - говорится в сообщении издания.

Признается, что антироссийская компания Запада по изоляции РФ потерпела поражение. Ее результатом стало ускорение геополитической интеграции "незападного мира".

Кроме того, подчеркивается, что оружие и боеприпасы, отправленные Западом на Украину, заканчиваются, а огромные производственные мощности российской военной промышленности "удивляют всех".

До этого бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может помочь разрешить конфликт на Украине.

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