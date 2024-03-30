Украинский эксперт заявил, что Западу надоела «мантра» Зеленского о границах 1991 года

Западным странам надоела и кажется нереалистичной "мантра" президента Украины Владимира Зеленского о планах по выходу на границы страны 1991 года. Такое мнение выразил экс-депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник, сообщает РИА Новости.

Олейник отметил, что в риторике Зеленского появились изменения по смягчению ранее озвученной позиции о возврате к границам Украины 1991 года как обязательного условия для начала переговорного процесса.

"Он находится под общим давлением Запада, где уже существует достаточно такая мощная позиция, что нужны переговоры, потому что нужно считаться с реалиями", — отметил Олейник.

Другими причинами изменения риторики Зеленского Олейник назвал провал кампании по мобилизации, а также отмену президентских выборов и возникновение в обществе вопросов о его легитимности.

Экс-депутат напомнил, что, по данным экспертов, "в бегах по всей Украине находится от полутора до двух миллионов людей", уклоняющихся от службы в рядах ВСУ. А 20 мая 2024 года истекает срок полномочий Зеленского на посту главы государства.

На фоне этого Олейник высказал сомнения в том, что с Зеленским можно вести переговоры о чем-либо, кроме капитуляции.

30 марта Зеленский допустил переговоры с Россией без возврата Украины к границам 1991 года.

Это заявление украинского лидера прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.