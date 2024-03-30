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Глава МИД ФРГ Бербок утверждает, что Путин хочет втянуть НАТО в конфликт

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утверждает, что президент России Владимир Путин хочет втянуть Североатлантический альянс в вооружённый конфликт.

Бербок обвинила Путина в желании втянуть НАТО в конфликт
© РИА Новости

Её слова приводит издание Tagesspiegel.

«Путин намерен втянуть НАТО в войну», — утверждает Бербок.

По мнению Бербок, если Россия одержит победу в украинском конфликте, «безопасность в Европе и международный порядок окажутся под угрозой».

Путин обвинил Бербок во враждебном отношении к Германии

Ранее глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр сообщил об отсутствии признаков того, что Россия планирует нападение на какую-либо из стран Североатлантического альянса.

Президент России Владимир Путин отмечал, что заявления о возможности нападения России на Польшу или Прибалтику — абсолютная чушь.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также назвал полной дурью сообщения о планах республики вместе с Россией напасть на Запад.

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