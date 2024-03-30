В Германии подсчитали количество въехавших в страну за два года мужчин с Украины

С 2022 года в ФРГ въехало более 200 тысяч мужчин с Украины. Такие данные привел парламентский статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир в рамках ответа на запрос члена бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петра Быстрона. Об этом пишет «Лента.ру».

Быстрон спросил, сколько мужчин из Украины в возрасте от 18 до 60 лет, въехавших в Германию в связи с военным конфликтом в своей родной стране, находились в ФРГ по состоянию на 29 февраля 2024 года и сколько всего въехало на территорию Германии по состоянию на 29 февраля 2024 года?

Для ответа на этот вопрос Оздемир сослался на данные, предоставленные Центральным реестром иностранных граждан (AZR). Согласно его информации, с 24 февраля 2022 года в Германию въехали 252 692 гражданина Украины мужского пола от 18 до 60 лет. AZR также уточняется, что в ФРГ все еще находились 209 842 украинца по состоянию на 31 января 2024 года. Сейчас информация о количестве мужчин из Украины на территории Германии по состоянию на 29 февраля 2024 года недоступны, говорится в комментарии.