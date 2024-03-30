Зеленский заявил о планах использовать ATACMS для ударов по Крыму

Украина планирует использовать американские ракеты ATACMS для ударов по территории Крыма, заявил глава государства Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в ходе интервью обозревателю газеты The Washington Post Дэвиду Игнэйшесу.

© United States Army / Reuters

Президент рассказал, что Киев собирается атаковать аэродромы полуострова. При этом он отметил, что Украина еще не получила ракеты от США.

В Крыму заявили о готовности Украины просить мира

12 марта помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. Предполагается, что ВСУ получат ATACMS, а также дополнительные снаряды для 155-миллиметровых гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня.