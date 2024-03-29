Папа Римский Франциск второй год подряд пропускает Крестный ход

Папа Римский Франциск не пришел на Крестный ход, один из главных предпасхальных ритуалов, который проходит в Страстную пятницу у стен Колизея. 87-летнего понтифика ждали до последнего момента, под балдахином у освещенного свечами креста стояло приготовленное для него кресло, передает корреспондент ТАСС.

"Из соображений сохранения здоровья в преддверии пасхальных служб вечером Папа Франциск будет следить за Крестным ходом из гостиницы "Святой Марфы" (его резиденция в Ватикане - прим. ТАСС)", - сообщила служба печати Святого престола за минуту до начала процессии.

В 2023 году Франциск также пропустил Крестный ход после перенесенного вирусного бронхита, и это стало прецедентом. Однако об этом было объявлено заранее, в нынешнем году до последнего момента подтверждалось личное участие понтифика. Ранее он возглавил мессу Страстной пятницы в соборе Святого Петра.

Франциск в этом году сам написал размышления к 14 стояниям крестного пути Иисуса Христа. С 1985 года, когда по воле Иоанна Павла II к написанию привлекались разные авторы - журналисты, представители гражданского общества, а сами тексты посвящались какой-то теме, предшественник Франциска писал их лишь дважды. Как отмечается, размышления и молитвы под названием "В молитве с Иисусом на крестном пути" в этом году "более широкого, богословского характера", они посвящены универсальным темам веры и в них не упоминаются актуальные вопросы современности. К несению креста привлечены монахини, священники, сотрудники благотворительных организаций, а также мигранты, люди, получающие социальную и медицинскую помощь, в том числе излечившиеся от пагубных зависимостей.

Впервые у стен Колизея крестный ход прошел в 1750 году в память о массовых убийствах ранних христиан в Амфитеатре Флавиев. Традиция, введенная Папой Римским Бенедиктом XIV (1675-1758), прерывалась почти на 100 лет с 1871 года, когда понтифик после объединения Италии и устранения папского государства оказался "добровольным затворником" Ватикана. Ровно 60 лет назад Крестные ходы у Колизея начали проходить регулярно. Исключение было сделано в годы пандемии. Два года назад традиция возобновилась.