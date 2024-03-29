$92.37+0.1099.53-0.18
Войти в почту

На Украине объявили Булгакова и Бродского «символами имперской политики России»

Писатель Михаил Булгаков и поэт Иосиф Бродский являются «символами российской имперской политики», объявил Украинский институт национальной памяти (УИНП).

На Украине объявили Булгакова и Бродского «символами имперской политики России»
© globallookpress.com

Соответствующее заявление появилось на его сайте. Институт пришел к выводу, что родившийся в Киеве Булгаков был «ярым украинофобом» и «имперцем по мировоззрению».

По мнению экспертов организации, писатель презирал украинцев и их националистических лидеров. Также УИНП предъявил претензии Бродскому за стихотворение «На независимость Украины». Авторы заключения полагают, что поэт и нобелевский лауреат «отказывался от гуманизма, когда речь шла об украинском вопросе».

Ранее жители Одессы в ходе общегородского голосования не поддержали предложение властей переименовать площадь Льва Толстого, сообщает «Радиоточка НСН».

В мире
Михаил Булгаков
Иосиф Бродский
Украина