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Судоходство в Босфоре приостановили из-за сломавшегося сухогруза

Движение судов через Босфор в Стамбуле приостановили в обе стороны из-за сломавшегося сухогруза. Об этом сообщает BirGün со ссылкой на Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

Судоходство в Босфоре приостановили из-за сломавшегося сухогруза
© globallookpress.com

Речь идет о судне Sea Turtle под флагом Коморских островов. У него сломался руль у берегов района Кандилли на севере Стамбула.

«Министерство транспорта и инфраструктуры Турции объявило о двусторонней и временной приостановке движения по Босфору», — говорится в тексте.

Стоит отметить, что перекрытия пролива являются частым явлением. Так в начале марта движение по Босфору было приостановлено в обе стороны из-за тумана.

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