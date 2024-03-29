Судоходство в Босфоре приостановили из-за сломавшегося сухогруза

Движение судов через Босфор в Стамбуле приостановили в обе стороны из-за сломавшегося сухогруза. Об этом сообщает BirGün со ссылкой на Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

Речь идет о судне Sea Turtle под флагом Коморских островов. У него сломался руль у берегов района Кандилли на севере Стамбула.

«Министерство транспорта и инфраструктуры Турции объявило о двусторонней и временной приостановке движения по Босфору», — говорится в тексте.

Стоит отметить, что перекрытия пролива являются частым явлением. Так в начале марта движение по Босфору было приостановлено в обе стороны из-за тумана.