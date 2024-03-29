Президент Литвы заявил о подготовке страны к «всеобщей обороне»

Более трех тысяч военных из стран НАТО находятся в Литве. Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа, его слова приводит РИА Новости.

© Lenta.ru

Глава прибалтийской страны выступил на мероприятии, посвященном 20-летней годовщине вступления Литвы в Североатлантический альянс. Он отметил, что за эти годы стороны прошли длинный путь.

Науседа уточнил, что солдаты альянса осуществляют различную деятельность по сотрудничеству, обороне и безопасности. Он также добавил, что Литва в настоящий момент «готовится к всеобщей обороне». При этом он подчеркнул, что в стране «безопасно, как никогда».

Ранее командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис допустил использование сил НАТО в обход пятой статьи устава, предусматривающей коллективную оборону членов Североатлантического альянса.