Вучич заявил о давлении на Сербию из-за России

Сербский президент Александр Вучич заявил, что страна находится под колоссальным давлением из-за своего военного нейтралитета и отказа присоединяться к антироссийским санкциям.

«Речь идёт об одном общем давлении на Сербию и её народ», — приводит ТАСС его слова.

Президент добавил, что западные страны испытывают давление в связи с успехами российской армии и неуверенностью в итогах украинского конфликта.

Вучич прокомментировал поздравление Путина с победой на выборах

Ранее Вучич заявил о стремлении сохранить позицию по неприятию санкций против России.