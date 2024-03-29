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Вучич: на Сербию давят из-за военного нейтралитета и отношений с Россией

Сербский президент Александр Вучич заявил, что страна находится под колоссальным давлением из-за своего военного нейтралитета и отказа присоединяться к антироссийским санкциям.

Вучич заявил о давлении на Сербию из-за России
© globallookpress.com
«Речь идёт об одном общем давлении на Сербию и её народ», — приводит ТАСС его слова.

Президент добавил, что западные страны испытывают давление в связи с успехами российской армии и неуверенностью в итогах украинского конфликта.

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Ранее Вучич заявил о стремлении сохранить позицию по неприятию санкций против России.

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