На Украине уволили двух заместителей главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности советников главы своего офиса президента Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. Соответствующее распоряжение было опубликованы на сайте главы государства.

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Вместо указанных чиновников украинский лидер назначил на посты двух женщин. Одной из них стала Елена Ковальская, ранее занимавшая должность в главном управлении стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики офиса президента Украины.

Кроме того, на должность советника также назначили Ирину Мудрую, которая с мая 2022 года она занимала пост заместителя министра юстиции Украины.

Кадровые перестановки в украинском руководстве в последнее время происходят на регулярной основе. К примеру, в начале месяца Зеленский уволил Дмитрия Герегу с должности командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины.

Также Зеленский уволил с должности главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, чем обосновано такое решение украинского лидера.