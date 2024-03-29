Зеленский назначил экс-главу СНБО на новую должность

Бывший глава СНБО Украины Данилов назначен послом в Молдавии
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов станет новым украинским послом в Молдавии.
Такое заявление сделал Владимир Зеленский в своём видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
«Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украину. Для нас Молдавия — очень весомое государство», — сообщил глава киевского режима.
Зеленский уволил посла в Молдавии
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко предположил, что Данилова отправят послом в Молдавию.