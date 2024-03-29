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Бывший глава СНБО Украины Данилов назначен послом в Молдавии

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов станет новым украинским послом в Молдавии.

Зеленский назначил экс-главу СНБО на новую должность
© globallookpress.com

Такое заявление сделал Владимир Зеленский в своём видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украину. Для нас Молдавия — очень весомое государство», — сообщил глава киевского режима.

Зеленский уволил посла в Молдавии

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко предположил, что Данилова отправят послом в Молдавию.

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