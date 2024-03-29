Вильнюс вручил Минску ноту протеста по поводу утверждений о военной угрозе от Литвы
Вильнюс выразил Минску протест по поводу утверждений руководства Белоруссии об исходящей со стороны Литвы военной угрозе. Об этом сообщил МИД балтийской республики.
"Временному поверенному в делах Белоруссии в Литве вручена нота [протеста] в связи с высказываниями авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко о якобы исходящей от Литвы военной угрозе", - говорится в сообщении.
Вильнюс в ноте потребовал у белорусской стороны разъяснений.
"Такие заявления могут восприниматься как дальнейшая эскалация проводимой Белоруссией агрессивной внешней политики", - говорится в тексте.