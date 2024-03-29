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Вильнюс вручил Минску ноту протеста по поводу утверждений о военной угрозе от Литвы

Вильнюс выразил Минску протест по поводу утверждений руководства Белоруссии об исходящей со стороны Литвы военной угрозе. Об этом сообщил МИД балтийской республики.

Вильнюс вручил Минску ноту протеста
© globallookpress.com
"Временному поверенному в делах Белоруссии в Литве вручена нота [протеста] в связи с высказываниями авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко о якобы исходящей от Литвы военной угрозе", - говорится в сообщении.

Вильнюс в ноте потребовал у белорусской стороны разъяснений.

"Такие заявления могут восприниматься как дальнейшая эскалация проводимой Белоруссией агрессивной внешней политики", - говорится в тексте.
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