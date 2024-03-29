Казахстан закрыл КПП на границе с РФ

Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана закрыла один из пунктов пропуска на границе с Россией в связи с паводковой ситуацией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о пункте пропуска «Желкуар».

«В связи с паводковой ситуацией в Костанайской области с 29 марта 2024 года на нем временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу Казахстана», — говорится в тексте.

На этом фоне автовладельцам, которые планируют пересечь границу в этом регионе, порекомендовали скорректировать свои маршруты движения с учетом ситуации.

В настоящее время из-за паводков в Казахстане оказались подтоплены более 400 частных жилых домов и 300 придворовых территорий в Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Транспортное сообщение остановлено в 26 населенных пунктах в семи регионах республики.