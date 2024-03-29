Орбан призвал превратить Украину в буферную зону

Странам НАТО не угрожает нападение со стороны России, но будет лучше, если Украина станет «буферной зоной». Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Российская газета

Венгерский премьер предложил посмотреть на политическую карту и заявил, что для Украины как непосредственного соседа России идеальным было бы создание «буферной зоны с гарантиями безопасности», потому что если этого не произойдет, украинцы могут потерять свою страну. ТАСС

«Нам не угрожает опасность нападения России на страну-участницу НАТО», — заявил премьер-министр. Он подчеркнул, что Россия никогда не согласится с вступлением Украины в альянс, поскольку это будет означать приближение организации к границам страны. Lenta.ru