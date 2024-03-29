В Молдавии требуют отставки главы МИД страны из-за задержанного в Литве хора

Руководитель орготдела молдавской партии «Возрождение» Влад Кроитору потребовал отставки главы МИД страны Михая Попшоя после скандала с детским ансамблем на границе Литвы и Белоруссии.

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Об этом сообщает Sputnik.

«Почему в министерство ещё не вызваны послы Литвы и Польши, и им не вынесено предупреждение? Почему МИД ещё не высказался в защиту наших граждан?» — указал Кроитору.

Ранее сообщалось, что автобус с детьми из молдавской детской студии «Рапсодия» больше суток пытался выехать из Белоруссии. Помощь в это время детям оказывали белорусские активисты.

Позднее в МИД Молдавии заявили, что хор задержали в Литве из-за отсутствия лицензии у перевозчика.