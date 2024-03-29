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МВД Украины объявило в розыск главу МИД Приднестровья

МВД Украины объявило в розыск министра иностранных дел непризнанного Приднестровья Виталия Игнатьева. Об этом свидетельствует база данных ведомства.

МВД Украины объявило в розыск главу МИД Приднестровья
© globallookpress.com

На сайте МВД указано, что Игнатьева подозревают по ч. 6 ст. 111-1 и ч. 1 ст. 110 (коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность Украины).

Игнатьев является уроженцем Одесской области, в начале 2024 года Служба безопасности Украины объявила о его вызове в течение 15-17 января для вручения письменного уведомления о подозрении в совершении действий, предусмотренных указанными статьями УК Украины.

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