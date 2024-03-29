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Талибан объявил о планах наказывать женщин избиением камнями

Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) заявило о планах забивать женщин камнями за супружескую измену. Об этом заявил глава режима талибов Хайбатулла Ахундзада.

Талибан разрешил забивать женщин камнями
© globallookpress.com
"Вы можете назвать это нарушением прав женщин, когда мы публично забиваем их камнями за совершение прелюбодеяния, потому что это противоречит вашим демократическим принципам. Но я представляю Аллаха, а вы представляете Сатану", – цитирует его The Guardian.

Также талибы намерены вернуться к практике наказаний при помощи публичной порки, подчеркнули журналисты.

Террористическая организация установила контроль над всей территорией Афганистана в августе 2021 года. В 2022 году Ахундзада поручил всем судам соблюдать шариатское право, включая публичные казни с забиванием камнями, ампутацией конечностей и поркой.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что развитие диалога с "Талибаном" отвечает интересам региона, так как они являются доминирующей внутриполитической силой Афганистана.

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