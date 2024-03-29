Зеленский: без американской помощи ВСУ будут отступать

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут неуклонно отступать, если США не предоставят Киеву необходимую ему военную помощь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если не будет поддержки США, это означает, что у нас не будет противовоздушной обороны, ракет для [зенитных ракетных комплексов] Patriot, средств радиоэлектронного подавления, артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Это значит, что мы будем отступать шаг за шагом, маленькими шагами", - сказал он в беседе с обозревателем газеты The Washington Post Дэвидом Игнэйшесом.

Зеленский привел в пример недостаток боеприпасов, отметив, что, если их не будет в достаточных объемах, то остается только "сокращать линию фронта".

Он также подчеркнул, что на Украине иссякают запасы средств противовоздушной обороны (ПВО).

"Это правда. <...> Без поддержки Конгресса у нас будет большой дефицит ракет. Это проблема. Мы увеличиваем [число] собственных систем ПВО, но этого недостаточно", - ответил Зеленский на соответствующий вопрос обозревателя.

Зеленский допустил переговоры без выхода на границы Украины 1991 года

При этом украинский президент утверждал, что Киев пытается найти возможности не отступать в зоне боевого соприкосновения. По его словам, если украинской армии удастся стабилизировать положение на фронте, то Киев в тылу сможет вооружить и подготовить новые бригады, чтобы затем предпринять еще одну попытку контрнаступления в этом году.

Днем ранее Зеленский в интервью телеканалу CBS заявил, что Киев проиграет в конфликте, если не получит помощь от Вашингтона, и у ВСУ уже почти не осталось артиллерии.

Вашингтонская администрация уже направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине и для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.