Экс-главе СНБО Украины нашли новую должность
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявил, что бывшего главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова назначили послом Украины в Молдавии. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.
26 марта Владимир Зеленский отправил Данилова в отставку. Его преемником стал экс-глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. Сообщалось, что Данилов станет украинским послом в Норвегии.
29 марта стало известно, что Зеленский отправил в отставку посла Украины в Молдавии Марка Шевченко.
«Данилов уезжает в Молдавию. Послом», - заявил Гончаренко*.
* внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
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