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Экс-главе СНБО Украины нашли новую должность

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявил, что бывшего главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова назначили послом Украины в Молдавии. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

Экс-главе СНБО Украины нашли новую должность
© EPA/TACC

26 марта Владимир Зеленский отправил Данилова в отставку. Его преемником стал экс-глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. Сообщалось, что Данилов станет украинским послом в Норвегии.

29 марта стало известно, что Зеленский отправил в отставку посла Украины в Молдавии Марка Шевченко. 

«Данилов уезжает в Молдавию. Послом», - заявил Гончаренко*.

* внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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