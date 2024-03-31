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Болгария и Румыния стали частью Шенгенской зоны

Шенгенская зона стала больше. Сегодня официально к ней присоединились Болгария и Румыния. Путь к членству в этом клубе стран, отказавшихся от пограничного контроля на внутренних границах, занял 13 лет.

Болгария и Румыния стали частью Шенгенской зоны
© Российская Газета

Переговоры велись с 2011 года, и до последнего времени ряд других европейских стран выступали против расширения Шенгенской зоны за счет Болгарии и Румынии из опасений, что они не смогут осуществлять эффективный пограничный контроль на внешней границе, бороться с нелегальной миграцией. Вопросы были сняты только в 2023 году. Изначально планировалось, что эти две страны станут частью Шенгенской зоны с 1 января 2024 года, но затем сроки были сдвинуты на 31 марта.

По этому поводу в Болгарии даже устроили торжественную церемонию открытия границы. Она прошла в аэропорту Софии с участием исполняющего обязанности премьер-министра Николая Денкова. Как заявил Денков, присоединение к Шенгену - это самый большой успех Болгарии после присоединения к ЕС.

"Шенген - это доверие к тому, что Болгария уверенно движется по европейскому пути", - отметил он.

В Румынии не стали устраивать никаких мероприятий по поводу присоединения в Шенгену, разве что появились указатели, куда следовать гражданам стран Шенгенской зоны, баннеры с надписью "Добро пожаловать в Шенген". Однако это событие не могло остаться незамеченным представителями власти.

"Сегодня Румыния присоединилась к Шенгенской зоне, начиная с воздушных и морских границ. Для Румынии это победа", - заявил премьер-министр Марчел Чолаку.

Он подчеркнул, что "для Румынии открываются новые возможности", "выгоды очевидны".

Министр внутренних дел Кэтэлин Предою со своей стороны указал, что присоединение Румынии к Шенгену стало возможно благодаря выполнению всех условий, были проведены законодательные, процедурные, административные и институциональные реформы.

"Мы готовы взять на себя обязанности, которые связаны со статусом государства-члена Шенгенского соглашения, мы готовы внести свой вклад в обеспечение безопасности границ ЕС", - заверил глава МВД.

Таким образом, с сегодняшнего дня в Шенгенскую зону входят 29 стран: Бельгия, Италия, Дания, Франция, Португалия, Швеция, Германия, Испания, Финляндия, Люксембург, Греция, Исландия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Швейцария, Лихтенштейн, Хорватия, Румыния и Болгария. Предыдущее расширение произошло в 2023 году, когда в ряды этого клуба была принята Хорватия.

Однако Болгария и Румыния пока не могут считаться полноценными членами Шенгеской зоны, пограничный контроль был отменен только на воздушных и морских границах, то есть в аэропортах и портах. На суше он будет продолжать осуществляться.

Как заявили в Еврокомиссии, Брюссель ожидает, что решение о полной интеграции Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство будет принято уже в 2024 году.

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