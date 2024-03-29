Зеленский высказался о будущем уволенного с поста секретаря СНБО Данилова

Владимир Зеленский заявил, что уволенного с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова переведут «на дипломатическое направление». Газета.Ru

«Алексей Мячеславович продолжит свою работу на другом направлении. На дипломатическом направлении», — рассказал Зеленский. RT на русском

Некоторые украинские СМИ связали отставку Данилова с тем, что он в одном из интервью оскорбительно исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии, который занимается в том числе ситуацией на Украине, Ли Хуэя. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Данилова назначат послом в Норвегию. ТАСС