«Мы не слабаки»: Макрон пообещал защитить демократию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж выступает за мир, но французы - «не слабаки», поэтому будут готовы «организоваться» в случае эскалации украинского кризиса. Отрывок выступления Макрона опубликовал Telegram-канал Ruptly.

Макрон назвал Францию «мирной силой», которая хочет диалога и возвращения за стол переговоров.

«Но также хочется сказать, что мы - не слабаки, и в случае бесконечной эскалации мы должны будем организоваться, чтобы не просто сокрушаться, а защитить демократию и международное право», - подчеркнул президент Франции.

В конце февраля Макрон допустил, что европейские страны могут отправить войска на Украину. По его словам, сейчас в ЕС нет консенсуса по этому вопросу, но «ничего исключать нельзя». Власти США, Германии, Британии и других стран заявили, что у них таких планов нет.

Франция начала создавать альянс стран для отправки войск на Украину

Позже Макрон заявил, что у Парижа «нет лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине.