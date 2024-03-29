Кулеба призвал Индию пересмотреть отношения с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Индию попросил руководство страны пересмотреть отношения с Россией. Об этом сообщает Financial Times.

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По словам министра, отношения Индии и РФ держатся только на старых связях.

— Сотрудничество между Индией и Россией во многом основано на советском наследии. Но это не то наследие, которое будет храниться веками. Это наследие испаряется, — заявил Кулеба.

По данным издания, украинские власти изо всех сил пытаются заполучить расположение Индии и многих других стран глобального Юга. По словам главы МИД, Индия получит много преимуществ от торговых отношений с Украиной. Кроме того, Кулеба предложил местным компаниям принять участие в восстановлении Украины как самой крупной строительной площадки в мире, передает RT.

Это первый визит Кулебы в Индию с начала конфликта на Украине. По словам одного из собеседников Reuters, чиновник был приглашен главой МИД страны Субраманьямом Джайшанкаром, который озвучил предложение во время телефонного разговора министров в январе.

При этом в материале Bloomberg говорится, что Нью-Дели относится с некоторым скепсисом к эффективности предстоящего мирного саммита без участия Российской Федерации.