Президент Молдавии Майя Санду 29 марта приехала в Гагаузию на церемонию запуска строительства высоковольтной ЛЭП Вулканешты - Кишинев. Как сообщает РИА Новости, жители автономного региона встретили Санду протестами.

Видео, опубликованное агентством, демонстрирует, как протестующие ждут кортеж Санду, выстроившись вдоль дороги с плакатами.

Автор видео - советник главы Гагаузской автономии Михаил Влах. Он заявил, что протест демонстрирует утрату доверия граждан к президенту Молдавии.

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Санду общалась с журналистами в поле. Президент, в частности, высказалась о протестах в Гагаузии.

«Я открыта дискутировать со всеми гражданами, которые приходят обсудить «свою собственную повестку». То, что мы видели сегодня и ранее, — это граждане, которых привозят за деньги не со своей собственной повесткой, а с повесткой одной криминальной группировки», — утверждала лидер Молдавии.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул подала в отношении Санду предварительное заявление о защите чести и достоинства. Гуцул потребовала от Санду публичных извинений за «постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения».

18 марта Санду отказалась подписывать документ о включении главы Гагаузии в правительство страны, заявив, что Гуцул «нечего делать» в парламенте.

Санду обвинила Гуцул в том, что та действует не в интересах жителей автономии и «работает в преступной группировке». Санду сослалась на партию «Шор», поддержавшую Гуцул на выборах в Гагаузии. Летом 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию антиконституционной. Представители «Шор» назвали все обвинения в адрес партии политическими.