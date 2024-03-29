Молдавский оппозиционный политик оплатил авиабилеты домой детскому хору

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор оплатил авиабилеты домой участникам молдавской хоровой студии, застрявшим на литовской границе, передает RT.

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Как отмечается, в настоящее время дети находятся в белорусской деревне Цуденишки, которая расположена в Ошмянском районе Гродненской области.

«Добираться придется с пересадкой, потому что прямого авиасообщения между Белоруссией и Молдавией нет. Вылет запланирован на сегодняшний вечер», - говорится в публикации.

Ранее руководитель хора заслуженная артистка Молдавии Наталья Барабанщикова заявила, что автобус с детьми из молдавской детской студии «Рапсодия» больше суток пытается выехать из Белоруссии. Она указала на наличие «какого-то закона, о котором не знает никто» в Молдавии. Согласно правилам, члены коллектива не могут как транзитные пассажиры выехать из Белоруссии на рейсовом автобусе, указала руководитель хора.

Барабанщикова отметила, что 22 марта хор выступил в Варшаве, а затем отправился на концерт в Белоруссию. После выступления дети на автобусе выехали из Бреста и попытались выехать через границу с Польшей, однако их не пропустили.

Позднее в Белорусском республиканском союзе молодежи (БРСМ) сообщили, что делают все возможное для оказания помощи участникам молдавской хоровой студии, застрявшим на литовской границе.