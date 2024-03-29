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Молдавский оппозиционный политик оплатил авиабилеты домой детскому хору

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор оплатил авиабилеты домой участникам молдавской хоровой студии, застрявшим на литовской границе, передает RT.

Молдавский оппозиционный политик оплатил авиабилеты домой детскому хору
© EPA/TACC

Как отмечается, в настоящее время дети находятся в белорусской деревне Цуденишки, которая расположена в Ошмянском районе Гродненской области.

«Добираться придется с пересадкой, потому что прямого авиасообщения между Белоруссией и Молдавией нет. Вылет запланирован на сегодняшний вечер», - говорится в публикации.

Ранее руководитель хора заслуженная артистка Молдавии Наталья Барабанщикова заявила, что автобус с детьми из молдавской детской студии «Рапсодия» больше суток пытается выехать из Белоруссии. Она указала на наличие «какого-то закона, о котором не знает никто» в Молдавии. Согласно правилам, члены коллектива не могут как транзитные пассажиры выехать из Белоруссии на рейсовом автобусе, указала руководитель хора.

Барабанщикова отметила, что 22 марта хор выступил в Варшаве, а затем отправился на концерт в Белоруссию. После выступления дети на автобусе выехали из Бреста и попытались выехать через границу с Польшей, однако их не пропустили.

Позднее в Белорусском республиканском союзе молодежи (БРСМ) сообщили, что делают все возможное для оказания помощи участникам молдавской хоровой студии, застрявшим на литовской границе.

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