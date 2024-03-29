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Немецкий политик: украинцам хотят не убежища, а пособий

Политик из немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ульрих Зигмунд заявил, что украинцы едут в Германию не за убежищем, а за пособиями. В интервью Deutschland Kurier он назвал наплыв украинских беженцев в Германию «социальным туризмом».

Зигмунд рассказал, что социальные пособия в Германии сейчас получают 700 тысяч украинцев. По его словам, за последние два года украинцам было выделено около 14 миллиардов евро, которые могли бы достаться немцам. Зигмунд подчеркнул, что отделение АдГ в Саксонии-Анхальт требует, чтобы на украинских беженцев распространялись те же правила, что и на беженцев других национальностей. Сейчас, по его словам, украинцы пользуются исключительными правами. Зигмунд рассказал об украинской семье, которая получила от немецких властей 40 тысяч евро (почти четыре миллиона рублей), хотя еще год назад вернулась на Украину. Он отметил, что такие деньги на Украине можно заработать лишь за несколько лет.

Украинцы под Часовым Яром «чувствуют себя покинутыми»

Украинские силы сталкиваются с растущим давлением под Часовым Яром, расположенным неподалеку от Артемовска, сообщает французский телеканал LCI. Там особенно остро ощущается нехватка боеприпасов, поставляемых западными союзниками.

LCI рассказал об упавшем боевом духе украинцев под Часовом Яром - они «чувствуют себя покинутыми всеми». Командир одного из подразделений заявил, что дроны обрушиваются на них каждые пять-десять минут. Военный выразил уверенность, что Часов Яр «падет», так как город «легко взять в клещи с двух сторон».

«Настоящие террористы больше не пытаются скрываться»

Автор портала InfoBRICS Драго Боснич задался вопросом, как политическая элита США могла «сразу узнать», кто именно стоит за терактом, совершенным в Москве - в тысячах километрах от Вашингтона. Автор отмечает, что США начали защищать «неонацистскую хунту» на Украине еще до того, как Россия сделала какие-либо официальные заявления об украинском следе.

Как подчеркивается в статье InfoBRICS, глава МИД РФ Сергей Лавров недавно указал на западное лицемерие, сославшись на предложение «международных институтов» помочь в расследовании теракта, хотя они проигнорировали аналогичные российские запросы относительно диверсии на «Северных потоках». Боснич отмечает, что еще до диверсии США обещали добиться того, чтобы трубопровод «превратился в кусок металла на дне моря». По мнению автора InfoBRICS, «настоящие террористы больше даже не пытаются скрываться (и не скрываются уже довольно давно)».

«США не станут помогать Израилю уничтожать ХАМАС»

Власти Израиля признают, что им, возможно, не удастся уничтожить палестинское движение ХАМАС, так как США «отвернулись» от них, пишет британская газета The Telegraph. После месяцев бомбардировок лидеры ХАМАС все еще находятся на свободе, а главная цель наземной операции Израиля в секторе Газа так и не выполнена, подчеркивает издание.

США на этой неделе не стали блокировать резолюцию ООН, требующую немедленного прекращения огня в Газе. The Telegraph подчеркивает, что после длительной поддержки права Израиля на самооборону в Белом доме выросло разочарование гуманитарной ситуацией в секторе Газа. Высокопоставленные чиновники сообщили The Telegraph, что четыре из 24 батальонов ХАМАС остаются «совершенно нетронутыми» после бегства в безопасное место в Рафахе. Израиль готовится отправить туда военных, но считает, что уже слишком поздно и уничтожить движение полностью не удастся без поддержки США. По словам собеседников газеты, в ХАМАС сосредоточены на том, чтобы «дожить до лета», когда начнется избирательная кампания в США и поддержка Израиля, вероятно, еще больше ослабнет.

«Низшая точка отношений России и Греции»

Автор газеты Kathimerini Константинос Филис заявил, что отношения России и Греции «находятся в своей наихудшей точке». Директива греческого правительства посольствам по всему миру не приглашать российских и белорусских дипломатов на приемы по случаю 25 марта - годовщины начала войны за независимость 1821 года - вызвала резкую реакцию в некоторых кругах, где напомнили, как Россия поддерживала Грецию.

Филис отметил, что в 2022 году глава МИД РФ Сергей Лавров назвал образование на севере Кипра Турецкой Республикой Северного Кипра. По версии автора, это говорит об изменении позиции Москвы по Кипру не в пользу Греции. В 2003-2008 годах возникли ожидания относительно «стратегической глубины» отношений России и Греции. Афины, как и Москва, выступали против вторжения США в Ирак, а председательство Греции в Евросовете в 2003 году было отмечено соглашением о четырех общих пространствах с РФ. Затем начались переговоры об участии Греции в двух энергетических проектах с Россией. Однако на фоне украинского кризиса Греция «тесно примкнула к западному альянсу», отметил Филис. По его мнению, отношения стран еще больше испортятся, если Греция подпишет соглашение о безопасности с Украиной.