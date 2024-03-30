В Босфоре восстановили судоходство после поломки сухогруза

Судоходство в проливе Босфор, приостановленное в пятницу вечером из-за неисправности сухогруза Sea Turtle под флагом Коморских Островов, восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Стамбула.

Из-за выхода из строя рулевого управления у 80-метрового судна, находившегося вблизи района Кандилли в азиатской части Стамбула, движение в обе стороны в проливе было временно прекращено.