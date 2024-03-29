Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что президент Украины Владимир Зеленский пугает Запад «воссозданием» СССР ради получения финансирования. Собеседник уверен, что лидеру соседней с РФ страны безразличны судьбы украинцев.

Зеленский пугает Европу и США, чтобы они продолжали давать деньги, чтобы Киев продолжал вести боевые действия. Зеленскому безразличны судьбы украинцев. Ему нужен конфликт, ему нужен интерес со стороны Запада, поэтому он страсти нагоняет. Путин часто говорил о целях России. Ему нужна сильная Россия, это да. С Украины исходила угроза, с Украины, созданной Зеленским и ему подобными. Мы защищаем людей, проживающих на исконно русских территориях, — считает Цеков.

Ранее Зеленский в интервью CBS News заявил, что «в США и Европе пока нет военных действий, но очень скоро к ним могут прилететь российские ракеты». По его мнению, президент РФ Владимир Путин никогда не простит событий 1990-х годов и твердо «намерен вернуть Советскому Союзу его имперскую славу и географические границы».

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Он также пожаловался на отсутствие военной помощи Вашингтона, без которой Вооруженные силы Украины проиграют российской армии. Он ожидает в мае-июне 2024 года начала наступления ВС РФ, в то время как у Киева почти не осталось артиллерии. Москва же располагает не только большей огневой мощью, но и большей досягаемостью.