«Такого не было с 1945-го»: Туск о ситуации в Европе

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа вступила в «довоенную эпоху», и призвал ЕС увеличить помощь Украине. Об этом он рассказал в интервью испанским СМИ, текст беседы опубликовала газета El País.

В разговоре с Туском журналисты обратили внимание, что политики, военные и эксперты по всей Европе допускают прямое столкновение России и НАТО. Премьера Польши спросили, неизбежен ли такой конфликт.

«Самое тревожное сейчас, что возможен буквально любой сценарий. Такой ситуации мы не переживали с 1945 года. Я знаю, это звучит удручающе, особенно для людей молодого поколения, но нам надо морально привыкнуть к новой эпохе. Мы живем в довоенную эпоху. Я не преувеличиваю. С каждым днем это все очевиднее», - ответил Туск.

По его мнению, главной задачей ЕС должно стать сохранение Украины как независимого и целостного государства.

«Наша задача - избежать пессимистических сценариев», - подчеркнул Туск.

Премьер Польши считает, что Евросоюзу, возможно, придется думать об украинском кризисе в долгосрочной перспективе и у ЕС будет появляться «все больше и больше новых обязанностей».

«В Польше это все знают и это не обсуждается. И все же это не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся. У нас с Украиной очень сложная общая история. То, что произошло сейчас между нашими народами, - эта неоспоримая солидарность - является чудом», - отметил Туск.

Он также призвал соблюдать обязательства стран НАТО по выделению двух процентов ВВП на оборону.

Глава Евросовета Мишель призвал перевести экономику ЕС на военные рельсы

Ранее о наступлении «военного времени» заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. В интервью Neue Zürcher Zeitung он раскритиковал западных политиков и заявил, что «в военное время нельзя руководить, следуя общественному мнению». Заявления президента Франции Эммануэля Макрона Расмуссен назвал «болтовней», отметив, что Макрон пытается скрыть «позорно низкую» поддержку Украины со стороны Парижа. А канцлер Олаф Шольц «не похож на лидера», он действует слишком медленно и слишком нерешительно, считает экс-генсек НАТО.