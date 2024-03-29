Политолог предупредила о возможном появлении «Большой Албании»

Национальные анклавы в Сербии, Черногории и Северной Македонии готовят к объединению «в единое албанское пространство». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредила доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарёва.

«Это тоже не стоит исключать. Я в своё время написала несколько работ под условным названием «Формирование Большой Албании». На самом деле под угрозой находятся и Черногория, и Македония Северная, и юг Сербии, где существуют уже анклавы албанские, которые готовы сформировать некое единое албанское пространство. И в когнитивном смысле, в ментальном, албанцев, которые проживают в этих странах, готовят именно к этому. То есть угроза действительно существенная».

Враждебные действия против Сербии нацелены на Россию как на её союзника, отметила специалист.

«В то же время нельзя забывать, что, когда бьют Сербию, думают про Россию. Это есть. В том числе косвенное, метафизическое, символическое унижение нашей страны. Потому что ну что вы сделаете? Вот ваши союзники, вы о них говорите постоянно, но что вы можете сделать? Ничего не можете. И, в частности, те многие технологии по раздроблению единого сербского пространства и политического переформатирования, которые производились над сербами, они потом уже реализовывались на постсоветском пространстве, и в России в том числе. Мы должны внимательно следить за этим».

Ранее политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступил за вступление самопровозглашенной Республики Косово в Совет Европы. Теперь решение должно быть одобрено на пленарных дебатах и голосовании в ассамблее, которые запланированы на 18 апреля.