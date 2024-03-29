В Армении запретили трансляцию передач Владимира Соловьева

Власти Армении запретили трансляцию на территории страны авторских передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Об этом сообщает Sputnik Армения.

Отмечается, что причиной запрета стали "постоянные нарушения", которые якобы фиксирует Комиссия по телевидению и радио Армении. При этом примеров подобных нарушений не приводится.

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Программы Владимира Соловьева транслировались в Армении на "РТР-Планета". Эфир телеканала доступен в общественном мультиплексе (то есть в общедоступной сетке вещания).