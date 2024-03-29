В Армении запретили трансляцию передач Владимира Соловьева

Армения запретила трансляцию авторских передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «РТР-Планета». Об этом со ссылкой на пресс-службу Телевизионной и радиовещательной сети страны пишет Sputnik Армения.

Регулятор отметил, что «РТР-Планета» продолжит работать в общедоступной сетке вещания, но авторские программы Владимира Соловьева не будут транслироваться на территории Армении.

Решение принято на основании «постоянных нарушений, зафиксированных в последнее время Комиссией по телевидению и радио Армении».

Соловьев похвастался роскошными хоромами

Телевизионная и радиовещательная сеть Армении сослалась на статьи 5 и 6 межправительственного договора между РА и РФ о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, которые оговаривают, что стороны не должны допускать вмешательства во внутриполитическую жизнь друг друга, а также обязаны исключить программы оскорбительного содержания в отношении народов и государств друг друга.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона обсуждает с Ереваном ситуацию с отключением российских телеканалов на территории Армении. А министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание на то, что Ереван под надуманными предлогами сознательно ведет дело к обрушению отношений с Россией.