Огонь охватил 28-этажный небоскреб в Бразилии

В бразильском городе Ресифи загорелся строящийся небоскреб, пожарные пытаются справиться с огнем, охватившим здание. Об этом пишет телеканал CNN Brasil.

Пожар начался 28 марта около 20:00 по местному времени в здании на углу улиц Падре Анчиета и Реал-да-Торре.

По словам очевидцев, изначально огонь охватил верхние этажи, а затем распространился ниже.

На кадрах, которые опубликовало издание, видно, что горящие части конструкции падают с крыши на стройплощадку. Пожарная служба Ресифи сообщила, что идущий в городе дождь помогает в локализации пожара.

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Губернатор штата Ракел Лира написала в соцсети X, что «контролирует ситуацию со строящимся зданием». По ее словам, которые привел телеканал, пожарная служба «следит за безопасностью людей, живущих в этом районе».

В свою очередь компания Neoenergia Pernambuco, ответственная за электроснабжение города, сообщила, что электрическая сеть рядом со зданием была отключена из соображений безопасности, но подача электроэнергии будет восстановлена, «как только появятся необходимые условия», пишет Itatiaia.

Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Напомним, что в 2016 году пожар произошел в Address Downtown, одном из самых высококлассных отелей Дубая, расположенных рядом с Бурдж-Халифа. Огонь охватил 40 из 63 этажей отеля, пожар продолжался около 14 часов. 14 человек отравились угарным газом, один - умер во время эвакуации от сердечного приступа.