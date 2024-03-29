В Госдепе ответили на версию об увольнении Нуланд из-за Украины

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер назвал «абсолютно ложными» сообщения, что отставка Виктории Нуланд с поста заместителя госсекретаря связана с расследованием ее работы на Украине. Расшифровка брифинга Миллера опубликована на сайте Белого дома.

Как рассказал Миллеру один из журналистов, в российских и украинских СМИ появились сообщения, что Нуланд была вынуждена уйти в отставку из-за готовящегося расследования ее работы на Украине с 2014 года.

«Это абсолютно ложно. Я знаю, что Виктория давно была страшилкой для российского правительства; это не первый раз, когда они распространяют против нее дезинформацию. Наверное, я думал, что с ее уходом из Госдепартамента это прекратится, удивлен, что этого не произошло», - подчеркнул Миллер.

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Нуланд, его заместитель по политическим вопросам, покинет пост.

Отставка Нуланд. Чем прославилась и кто приходит ей на смену

Блинкен рассказал, что Нуланд работала на множестве направлений - «от решения сложных кризисов в Сахеле, на Гаити и Ближнем Востоке до расширения и укрепления американских альянсов и партнерств в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе». Глава Госдепа добавил, что «лидерство Нуланд по Украине дипломаты и исследователи внешней политики будут изучать еще долгие годы». Он заявил, что ее усилия были незаменимы для формирования глобальной коалиции и оказания помощи Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла Нуланд «координатором антироссийской политики США».