Газета The Korea Herald принесла извинения за карикатуру о теракте в «Крокус Сити Холле» и выразила соболезнования семьям жертв. Об этом сообщило российское посольство в Южной Корее со ссылкой на обращение, опубликованное в печатной версии издания.

Ранее российские дипломаты заявили, что «шокированы и глубоко возмущены» публикацией южнокорейской англоязычной газеты The Korea Herald. В посольстве заявили, что в номере от 27 марта была опубликована карикатура, оскорбляющая память жертв теракта.

Дипломаты отмечали, что «циничный поступок в равной мере оскорбляет и чувства южнокорейских граждан, которые разделяют вместе с россиянами боль от этой ужасной трагедии».

29 марта в посольстве сообщили об извинениях The Korea Herald.

В обращении газеты к читателям подчеркивается, что издание «выражает глубокие соболезнования и разделяет эту необъятную скорбь».

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В редакции The Korea Herald заявили, что в связи с этим глубоко сожалеют о публикации карикатуры.