Газета из Южной Кореи принесла извинения за карикатуру о теракте в «Крокусе»
Газета The Korea Herald принесла извинения за карикатуру о теракте в «Крокус Сити Холле» и выразила соболезнования семьям жертв. Об этом сообщило российское посольство в Южной Корее со ссылкой на обращение, опубликованное в печатной версии издания.
Ранее российские дипломаты заявили, что «шокированы и глубоко возмущены» публикацией южнокорейской англоязычной газеты The Korea Herald. В посольстве заявили, что в номере от 27 марта была опубликована карикатура, оскорбляющая память жертв теракта.
Дипломаты отмечали, что «циничный поступок в равной мере оскорбляет и чувства южнокорейских граждан, которые разделяют вместе с россиянами боль от этой ужасной трагедии».
29 марта в посольстве сообщили об извинениях The Korea Herald.
В обращении газеты к читателям подчеркивается, что издание «выражает глубокие соболезнования и разделяет эту необъятную скорбь».
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В редакции The Korea Herald заявили, что в связи с этим глубоко сожалеют о публикации карикатуры.
«Мы сожалеем об этой оплошности, признаем и уважаем чувства тех, кто был оскорблен данной карикатурой. The Korea Herald осознает свою ответственность за то, чтобы публикуемые нами материалы были проверены на соответствие нормам приличия. Выражаем наши глубочайшие сожаления», - говорится в обращении.