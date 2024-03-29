Президент США Джо Байден заявил, что его преклонный возраст сделал его мудрее, и пошутил, что выглядит на 40 лет.

"Я думаю, если вы внимательны, если вы какое-то время наблюдали, независимо от вашего происхождения, одна вещь, которая приходит с возрастом - это мудрость. К тому же я знаю, что выгляжу не сильно старше сорока", - сказал Байден на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в Нью-Йорке, рассказывая, что бы он ответил скептикам, считающим его слишком старым для высшего государственного поста. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Президент США, отвечая на вопрос о возрасте, не упустил возможности снова раскритиковать своего основного конкурента на будущих выборах - республиканца Дональда Трампа, и назвал его взгляды устаревшими.

"Не знаю, не слишком ли я бывалый (для должности президента - прим. ТАСС), но надеюсь, что их [критиков] идеи не слишком устарели. Знаете, этот парень, который был моим противником тогда и является им на этот раз, его идеи родом из 18-19 века. Когда он говорит о том, что хочет приостановить действие конституции, и вообще все, что он говорил", - сказал Байден.

Представляющий Демократическую партию 81-летний Байден добивается переизбрания на высший государственный пост. Он является самым пожилым президентом в истории США. Дебаты о том, следует ли ему претендовать на переизбрание ввиду преклонного возраста, активизируются в стане как республиканцев, так и демократов. Часть однопартийцев публично призывает Байдена отказаться от дальнейшего участия в избирательной кампании.