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Боец РФ рассказал об уничтожении Южной группировкой войск опорного пункта ВСУ под Донецком

Российские бойцы уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины под Донецком, сообщает ТАСС.

По данным Минобороны РФ, артиллерийские расчеты 14-й гвардейской бригады эффективно взаимодействуют со штурмовыми подразделениями. Наносятся точные удары по выявленным воздушной разведкой целям — живой силе, укреплениям, технике противника.

Также ведется контрбатарейная борьба, уничтожаются огневые средства противника.

Силы ПВО сбили 15 воздушных целей недалеко от Белгорода

Российская система противовоздушной обороны сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщает ТАСС.

В результате атаки Киева в городе повреждены окна в 17 многоквартирных домах, здании гимназии и «Белгород-Арене». Осколками посечены 12 автомобилей.

В поселке Дубовое в Белгородском районе после отражения воздушной атаки повреждена кровля одного частного домовладения, а в селе Репное посечен осколками один автомобиль.

Кустурица рассказал о планах снять новый фильм в Сочи

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал, что планирует снимать свой новый фильм в Сочи, сообщает ТАСС.

Он будет называться «Инженер легких прогулок». Кинокартина расскажет историю молодого трубочиста, который при этом занимается «инженерией легких прогулок» - идет гулять с теми, кому нужна компания.

Как отметил режиссер, также действие ленты развернется в Санкт-Петербурге.

В Генштабе заявили, что призывники не будут привлекаться к участию в спецоперации

Призванные на службу в ходе предстоящей весенней кампании военнослужащие России не будут привлекаться к участию в спецоперации, сообщает ТАСС.

Срок службы по призыву, как и ранее, составит один год. Отправку молодого пополнения в войска со сборных пунктов планируется начать 15 апреля.

При этом военнослужащие-срочники, срок службы которых истекает этой весной, будут своевременно уволены и отправлены домой.

Кулеба: обсуждения с РФ возможны между первым и вторым саммитами по "формуле мира" Киева

Переговоры с Россией по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Украине могут пройти между первой и второй встречами на высшем уровне по «формуле мира», которая выдвинута Киевом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

Страны, присоединившиеся к киевскому плану, могут выбрать отдельные пункты, над которыми они выразят намерение работать, и не касаться тех, которые окажутся «политически чувствительными» для них.

Затем между первым и вторым саммитами может пройти общение с Россией в соответствии с правилами, одобренными участниками, отметил министр.