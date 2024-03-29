Спикер парламента Армении заявил, что страна всегда шла в Евросоюз

Получение статуса кандидата в Евросоюз является самым желательным и правильным вариантом для Армении. Об этом заявил спикер парламента страны Ален Симонян, слова которого передает "Интерфакс".

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"Для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС - самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти. И здесь важен процесс, по которому это надо сделать. Многое надо привести в соответствие с европейскими стандартами", - сказал Симонян.

По его словам, Армения всегда шла по пути в Евросоюз, пока ее не втянули в другую систему - ЕАЭС. 27 марта Симонян заявил, что Армении нужно провести большую работу, чтобы соответствовать европейским стандартам, перед тем, как подавать заявку на получение статуса кандидата в Европейский союз. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в отношениях Армении и России не внушает оптимизма из-за позиции Еревана.

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга заявил, что Берлин увеличит свой контингент в рамках миссий Евросоюза в Грузии и Армении.