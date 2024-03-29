Бербок: Германия может стать гарантом безопасности сектора Газа

Германия может стать гарантом безопасности сектора Газа, когда будет завершен конфликт палестинского анклава и Израиля. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок медиагруппе Funke.

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"Речь идет о защите на переходный период, прежде чем два государства смогут сосуществовать в мире. Это может сработать только при наличии международных гарантий безопасности", - заявила Бербок.

Глава МИД Германии утверждает, что Израиль должен иметь полную гарантию безопасности, а палестинцы - возможность спокойно, безопасно и достойно жить на своей земле. Для этого, как считает Бербок, необходимо вовлечение как дружественных Израилю стран, так и арабских государств, которым доверяют палестинцы. Бербок добавила, что контроль над Газой должны получить палестинцы, не связанные с ХАМАС. До этого в ХАМАС заявили, что переговоры в столице Эмирата Катар, Дохе, зашли в тупик из-за позиции Израиля.